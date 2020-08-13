Гэтжи заявил, что получит процент от продажи платных трансляций боя с Нурмагомедовым

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи получит процент от продажи платных трансляций поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом он заявил ТАСС.

Американец Гэтжи заявил, что "готов умереть" в бою с Нурмагомедовым

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие пройдет в Абу-Даби.

"Когда ты дерешься за титул, то тебе полагается процент от платных трансляций. То же самое будет и сейчас, - сказал Гэтжи. - Сколько я получу всего? Хотелось бы больше [миллиона долларов]".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.