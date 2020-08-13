Волейболист Бризар готов присоединиться к "Зениту" после ситуации с перелетом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Французский волейболист Антуан Бризар заявил, что готов присоединиться к "Зениту" после непростой ситуации с перелетом. Об этом Бризар заявил ТАСС.

"Не знаю, что произошло, - сказал Бризар. - Но менеджмент клуба сделал все необходимое, чтобы я добрался до Санкт-Петербурга. Сейчас я уже чувствую себя хорошо, я наконец могу присоединиться к команде. Я в форме и не прекращал тренировки во время пандемии".

Изначально планировалось, что 26-летний связующий в четверг днем присоединится к клубу. Однако он был снят с рейса из Антальи в Москву. Позднее авиакомпания "Россия" согласовала въезд спортсмена с пограничным пунктом пропуска в аэропорту Пулково. Французский игрок прибыл в Санкт-Петербург в четверг вечером.

Бризар в апреле 2020 года подписал контракт с "Зенитом". Ранее он выступал за польский клуб ОНИКО, французские команды "Тулуза" и "Пари Волей". Является победителем Мировой лиги - 2017 в составе сборной Франции.