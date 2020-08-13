"Лейпциг" победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе победителей мячи забили Дани Ольмо (51-я минута) и Тайлер Адамс (88), для которого этот гол стал дебютным за "Лейпциг". У проигравших отличился Жоау Фелиш (70, с пенальти). Для Ольмо этот матч стал первым за клуб в еврокубках. Фелиш вышел на поле на 58-й минуте, португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал.

"Лейпциг" проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне "Лейпциг" играл в групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

"Лейпциг" стал первой вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов командой из Германии с 2011 года, помимо "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Тогда это достижение покорилось "Шальке".

"Атлетико" в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала турнира, где по итогам двух матчей уступил итальянскому "Ювентусу". В этом сезоне подопечные Диего Симеоне выбили из турнира действующего победителя - английский "Ливерпуль. Клуб из Мадрида трижды играл в финале турнира (1974, 2014, 2016) и ни разу не сумел победить в решающем матче.