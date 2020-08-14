Первый матч после скандала. "Спартак" примет "Ахмат" во втором туре РПЛ

"Спартак" проведет первый матч после громкого скандала, разгоревшегося сразу после окончания встречи первого тура с "Сочи" (2:2). В той игре в ворота красно-белых было назначено два пенальти, второй из которых впоследствии Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным. После матча председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун на эмоциях заявил, что снимет команду с чемпионата. Однако на следующий день Федун сообщил, что команда продолжит участие в РПЛ, а также анонсировал изменения в системе судейства в России.

ТАСС, 14 августа. Второй тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчами в Туле, Сочи и Москве. Наиболее интересной игрой станет встреча в столице между "Спартаком" и грозненским "Ахматом", которая начнется в 20:00 мск.

Последняя встреча между командами прошла месяц назад, победу одержали красно-белые (3:0). Всего "Спартак" и "Ахмат" (прежнее название - "Терек") провели 26 матчей в чемпионатах страны, преимущество в которых на стороне красно-белых - 15 побед против восьми у "Ахмата", еще три встречи завершились вничью. В Москве грозненский клуб в последний раз побеждал в сентябре 2018 года (2:1).

Вероятно, в предстоящем матче вновь не сыграет новичок "Спартака" Александр Кокорин, который перешел в клуб в начале августа на правах свободного агента, форвард уже пропустил матч с "Сочи" из-за проблем с мышцами. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско в четверг рассказал, что не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле. Источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что игрок не сможет тренироваться ближайшие несколько дней. Не сыграет с "Ахматом" и другой новичок "Спартака" - полузащитник Остон Урунов, который недавно переболел COVID-19.

Грозненский клуб в матче первого тура в гостях сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (0:0). В составе "Ахмата" на поле может появиться арендованный у "Спартака" нападающий Георгий Мелкадзе. Как рассказал ТАСС гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов, запрета на участие Мелкадзе в матче против красно-белых нет. Встречу "Спартака" и "Ахмата" рассудит бригада во главе с Евгением Турбиным. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Станислав Васильев, помогать ему - Антон Аверьянов.

Дебютанты едут в Сочи

Откроет программу второго тура матч в Туле между "Арсеналом" и "Уфой", встреча начнется в 18:00 мск. Туляки проведут вторую домашнюю игру подряд. Команды играли друг с другом в матче последнего тура прошлого сезона, который прошел 22 июля. Тогда соперники обошлись без забитых голов.

"Уфу" пополнил бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов. В межсезонье клуб лишился двух ведущих полузащитников - Даниила Фомина и Урунова - и находится в поиске равноценных им замен. В первом туре "Уфа" крупно уступила дома "Краснодару" (0:3).

В 19:00 мск в Сочи одноименный клуб сыграет с подмосковными "Химками", которые являются дебютантами нынешнего сезона. Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ. Если у "Химок" потерь в составе нет, то у "Сочи" под вопросом участие полузащитника Анатолия Немченко, получившего травму в столкновении с игроком "Спартака" Самуэлем Жиго, после которого был назначен второй пенальти в ворота красно-белых. В первом туре "Химки" уступили ЦСКА (0:2).