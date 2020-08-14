Гран-при Испании "Формулы-1" стартует в Барселоне

Гонку пятого этапа, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, неожиданно для многих выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Преимущество "Мерседеса" на старте сезона было настолько очевидным, что, казалось, никто не сможет навязать им борьбу за победы в гонках. Однако благодаря шинной тактике и безупречному пилотированию Ферстаппен смог опередить на трассе и британца Льюиса Хэмилтона, и его партнера по "Мерседесу" финна Валттери Боттаса. Гран-при Испании должен показать, был это единичный случай, или же Ферстаппен и в дальнейшем сможет конкурировать с лидерами чемпионата.

На Гран-при Испании в состав "Рейсинг Пойнт" вернется мексиканец Серхио Перес, пропустивший последние два этапа из-за положительного теста на коронавирус. В хорошем настроении в Испанию приехал и российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Уфимец сильно провел прошлый гоночный уик-энд и второй раз в сезоне финишировал в очковой зоне. Правда, только на 10-м месте, однако этот результат был необходим Квяту для обретения уверенности после обидной аварии на третьем этапе.

Барселона принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - семь левых и девять правых, самыми медленными считаются пятый и десятый. Стартовая прямая имеет протяженность 1047 метров и является самым длинным скоростным отрезком трассы.