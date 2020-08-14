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Лига чемпионов

Симеоне считает заслуженным поражение "Атлетико" от "Лейпцига" в Лиге чемпионов

Испанский клуб уступил в четвертьфинале турнира со счетом 1:2
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне EPA-EFE/Lluis Gene
Описание
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне
© EPA-EFE/Lluis Gene

ТАСС, 14 августа. Испанский "Атлетико" заслуженно проиграл германскому "Лейпцигу" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер испанского клуба Диего Симеоне, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Атлетико" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2.

"Мы не смогли сыграть так, как хотели, - отметил Симеоне. - Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нам нет никаких оправданий, мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников".

В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. Встреча пройдет 18 августа.

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