Симеоне считает заслуженным поражение "Атлетико" от "Лейпцига" в Лиге чемпионов

ТАСС, 14 августа. Испанский "Атлетико" заслуженно проиграл германскому "Лейпцигу" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер испанского клуба Диего Симеоне, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Атлетико" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2.
"Мы не смогли сыграть так, как хотели, - отметил Симеоне. - Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нам нет никаких оправданий, мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников".
В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. Встреча пройдет 18 августа.