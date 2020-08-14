Симеоне считает заслуженным поражение "Атлетико" от "Лейпцига" в Лиге чемпионов

"Атлетико" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2.

"Мы не смогли сыграть так, как хотели, - отметил Симеоне. - Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нам нет никаких оправданий, мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников".

В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. Встреча пройдет 18 августа.