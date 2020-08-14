Хоккей в заложниках у политики. Протесты в Белоруссии угрожают проведению ЧМ-2021

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна в сложившейся политической ситуации не может проводить турнир совместно с Белоруссией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Акции протеста, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, угрожают проведению матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако уже сейчас у заинтересованных сторон появляются сомнения в успешном проведении соревнований. В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации.

На эту тему Фазель: IIHF не намерена переносить ЧМ-2021 из Минска и делать политические заявления

Минск не в первый раз готовится принимать чемпионат мира. В 2014 году белорусская столица самостоятельно проводила турнир, который выиграла сборная России. За пару лет до старта того чемпионата различные международные общественные и политические организации, включая Европарламент, призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир в другую страну, делая акцент на том, что в Белоруссии нарушаются права человека и основных свобод. Однако этого не произошло, а турнир стал рекордным на тот момент по посещаемости - суммарно все матчи чемпионата посетило 643 435 человек. "Конечно, мы готовы к такому давлению (со стороны ряда организаций - прим. ТАСС). Будем следить, как ситуация изменится, и нас беспокоит то, что показывают по телевизору, - сказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель. - Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию из-за проблем, связанных с безопасностью участников [на фоне пандемии коронавируса]. Но пока слишком рано говорить об этом". Куммола наделал шума Вопрос о возможном переносе ЧМ-2021 из Минска на заседании совета IIHF в понедельник поднял вице-президент организации финн Калерво Куммола, о чем он рассказал изданию Ilta-Sanomat. Финляндия претендовала на проведение турнира 2021 года, однако победу одержала совместная заявка Белоруссии и Латвии, а северной стране было отдано мировое первенство 2022 года.

На эту тему Фазель: IIHF готова к давлению из-за проведения чемпионата мира в Минске

Проводить чемпионат мира в олимпийский год Финляндии не особо выгодно, так как в случае участия в Олимпиаде в Пекине игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) интерес к мировому первенству упадет, поскольку не все сильнейшие игроки НХЛ приедут на турнир. В последнее время чемпионаты мира в олимпийские года проводились в не самых хоккейных странах - Латвии (2006), Германии (2010), Белоруссии (2014), Дании (2018). "Наша федерация является аполитичной, этот вопрос (перенос турнира - прим. ТАСС) обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос отмены чемпионата мира, - сказал Фазель. - Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом [Александра] Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации - делать политические заявления в это время". "Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию", - добавил президент IIHF. В Латвии сомневаются в совместном проведении турнира Пресс-служба дирекции турнира в Минске сообщила ТАСС, что на данный момент ни в Федерацию хоккея Белоруссии, ни в оргкомитет турнира не поступало никаких уведомлений либо запросов со стороны IIHF, которые касались бы невозможности или необходимости переноса чемпионата мира 2021 года. Страна продолжает подготовку к турниру.