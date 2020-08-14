"Вегас" увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Чикаго"

В составе "Вегаса" шайбы забросили Пол Штястны (11-я минута), Томаш Носек (16), Марк Стоун (38) и Рейлли Смит (68). У "Чикаго" отличились Кирби Дах (24), Доминик Кубалик (33) и Дилан Стром (40).

ТАСС, 14 августа. "Вегас" обыграл "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса". Третий матч серии пройдет 16 августа (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.