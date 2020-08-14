СМИ: "Лион" планирует подать жалобу в УЕФА на выбор судей на матч с "Манчестер Сити"

ТАСС, 14 августа. Французский "Лион" планирует обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием о смене судейской бригады на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Обслуживать встречу, которая состоится 15 августа, доверено арбитрам из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

По информации источника, французы считают, что данные судьи могут быть предвзяты, поскольку в случае вылета "Лиона" и завоевания титула "Манчестер Сити" французский клуб лишится шансов выступить в еврокубках в следующем сезоне, а нидерландский "Аякс" автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.