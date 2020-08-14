Олимпийский чемпион по хоккею Дэн Хэмьюс завершил карьеру

ТАСС, 14 августа. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в составе сборной Канады по хоккею Дэн Хэмьюс объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хэмьюс был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2001 года под общим 12-м номером, в составе этой команды защитник начал и закончил карьеру. Также он выступал за "Ванкувер" и "Даллас". Всего на счету 37-летнего Хэмьюса 1148 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач). В 68 матчах плей-офф он набрал 21 (3+18) очко.

Помимо золото Игр в Сочи, вместе с командой Канады он дважды стал чемпионом мира (2007, 2015).