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НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Дэн Хэмьюс завершил карьеру

Также канадский защитник дважды становился чемпионом мира

ТАСС, 14 августа. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в составе сборной Канады по хоккею Дэн Хэмьюс объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хэмьюс был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2001 года под общим 12-м номером, в составе этой команды защитник начал и закончил карьеру. Также он выступал за "Ванкувер" и "Даллас". Всего на счету 37-летнего Хэмьюса 1148 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач). В 68 матчах плей-офф он набрал 21 (3+18) очко.

Помимо золото Игр в Сочи, вместе с командой Канады он дважды стал чемпионом мира (2007, 2015).

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