IIHF примет решение по организации молодежного ЧМ в Эдмонтоне в сентябре

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) определится с тем, как будет организован молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, в сентябре. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Турнир должен пройти с 26 декабря по 5 января. В Эдмонтоне сейчас проходят матчи Кубка Стэнли. Четвертьфиналисты Западной конференции проживают и играют на территории арены, находясь в строгой изоляции в связи с пандемией коронавируса. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

"Мы говорили с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada) и организаторами турнира. Мы очень внимательно следим за тем, что сейчас происходит в НХЛ, где, как вы знаете, команды играют в рамках Кубка Стэнли в так называемых пузырях в Торонто и Эдмонтоне, - сказал Фазель. - Обсуждаем, стоит ли играть без зрителей в Эдмонтоне, где пройдет турнир. Нужно четыре-пять недель, прежде чем еще раз проанализировать ситуацию, связанную с пандемией в Канаде".

"Еще один вопрос, как это отразится на финансовой составляющей турнира. Думаю, что финальное решение по турниру, как он будет проходить, будет вынесено в сентябре. Это предусматривает большое денежное вложение, но это все сделано здорово, как и в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во Флориде. Но нам нужно проследить, как ситуация поменяется со временем в Эдмонтоне, Торонто и Монреале, и посмотреть, что можно сделать в Эдмонтоне, учитывая большие расходы", - добавил он.

Прошлый молодежный чемпионат мира проходил в Чехии. В финале турнира сборная Канады обыграла команду России со счетом 4:3.