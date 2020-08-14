Фазель: большинство членов совета IIHF выступили против политических решений о ЧМ-2021

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) выступили против политических дискуссий и решений о месте проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сказал в интервью ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее мировое первенство проходило в Минске в 2014 году, тогда Европарламент неоднократно призывал федерацию не проводить турнир, указывая на санкции властей в отношении оппозиции. В Минске ежедневно проходят акции протеста, связанные с итогами президентских выборов. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в нынешних условиях считает невозможным проведение чемпионата мира вместе с Белоруссией.

"Могу сказать, что большинство членов совета выступили против политических дискуссий и решений. Если ситуация улучшится, то не будет причин не приезжать в Белоруссию", - сказал Фазель.

"Рано делать какие-то заявления и принимать решения. В середине сентября у нас будет заседание совета в Цюрихе, где мы увидим друг друга вживую, и до этого времени мы продолжим следить за ситуацией", - добавил он.