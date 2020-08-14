Два очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Калгари" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 14 августа. "Даллас" одержал победу над "Калгари" со счетом 5:4 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (3-я минута), Миро Хейсканен (12, 25), Кори Перри (36) и Джейми Олексяк (60), Радулов также отметился результативной передачей. У проигравших отличились Диллон Дюбе (1), Дерек Форборт (33), Тобиас Ридер (53) и Сэм Беннетт (58). Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов провел на площадке около 11 минут, совершил один бросок по воротам и не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет 15 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.