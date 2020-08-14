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Допинг в спорте

Самсонов: семинары по профилактике допинга в спортшколах Оренбуржья проходят ежегодно

По словам министра физической культуры и спорта региона, среди руководителей в сфере спорта в Оренбургской области нет людей, замеченных в применении допинга

ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Разъяснительная работа со спортсменами и тренерами по недопущению применения допинга постоянно практикуется в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Самсонов.

"В Оренбургской области постоянно ведется разъяснительная работа со спортсменами и тренерами по недопущению применения допинга. Ежегодно реализуется план-график проведения антидопинговых мероприятий в Оренбургской области, в том числе профилактические семинары для детей и тренеров во всех спортивных школах региона", - сообщил Самсонов.

По его словам, среди руководителей в сфере спорта в Оренбургской области нет людей, замеченных в применении допинга.

Во вторник Министерство спорта РФ рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта, которые причастны к фактам нарушения антидопинговых правил.

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