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Гэтжи уверен, что его бой с Нурмагомедовым состоится, несмотря на пандемию

Поединок пройдет 24 октября на турнире UFC 254
Джастин Гэтжи AP Photo/Gregory Payan
Описание
Джастин Гэтжи
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил уверенность в том, что его бой против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова состоится в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом Гэтжи заявил ТАСС.

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Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие пройдет в Абу-Даби.

"Я на %100 уверен, что бой состоится", - сказал Гэтжи.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.

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