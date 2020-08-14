Олимпийская чемпионка Чичерова намерена открыть сезон в августе Кубком России в Брянске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Легкоатлетический Кубок России, который пройдет в Брянске с 29 по 30 августа, станет первым турниром летнего сезона для олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой. Об этом ТАСС сообщила Чичерова.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник внес очередные коррективы в календарь летнего сезона, значительно сократившийся из-за пандемии коронавируса. Так, первым общероссийским стартом сезона должен стать Мемориал Знаменских, который в этом году планируется провести в Смоленске с 21 по 22 августа. С 29 по 30 августа в Брянске должен пройти Кубок России. Местом проведения чемпионата страны пока остается Челябинск (8-11 сентября).

"Если говорить про Мемориал Знаменских, то я не планирую в нем участвовать, - сказала 38-летняя Чичерова. - Я хочу выступить на Кубке России в Брянске и чемпионате страны, конечно, же".

На зимнем чемпионате России - 2020, проходившем в Москве, Чичерова заняла второе место с результатом 1,91 метра, уступив только действующей чемпионке мира и Европы Марии Ласицкене (2,00). Лучший результат зимнего сезона Чичерова показала в начале февраля на "Русской зиме" - 1,96 м.