Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей во время матча "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Комментатор Александр Шмурнов избежал санкций со стороны руководства телеканала "Матч ТВ" за критику судей во время и после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком и "Сочи". Об этом Шмурнов сообщил ТАСС.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (2:2), пропустив оба мяча с пенальти, правомерность назначения которых вызвали сомнения. Шмурнов, который комментировал эту игру, в резкой форме высказался в адрес судей. В среду экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала, что первый пенальти был назначен правильно, а во время назначения второго главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов допустили ошибку.

"Санкций не было, - сказал Шмурнов. - Почти всю неделю шли переговоры, они завершились. По-моему, успешно".

"У "Матч ТВ" с недавних пор новый руководитель, он не мог не отреагировать на бурные события воскресенья. Там замешано очень много интересов и реакций. Надо отдать ему должное, вместо эмоциональных решений он выбрал ходы, которые, по-моему, способны устроить всех", - добавил комментатор.

Собеседник агентства отметил, что на игру второго тура РПЛ между "Спартаком" и грозненским "Ахматом" 14 августа он идет в качестве зрителя. "Главное - мы работаем дальше. И всем спасибо за поддержку! С субботы я в отпуске, сегодня как зритель иду на футбол", - резюмировал Шмурнов.