Нурмагомедов заявил, что перерыв не скажется на его поединке с Гэтжи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов уверен, что вызванная пандемией коронавируса пауза не скажется на его поединке против американца Джастина Гэтжи. Такое мнение Нурмагомедов высказал журналистам в пятницу.

Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи 24 октября. Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье.

"Я постоянно тренируюсь, в этом нет проблем. Не думаю, что простой может сказаться, - сказал Нурмагомедов. - [Тренер] Хавьер Мендес присоединится к нам 10 сентября там, где будет лагерь. Пока мы не решили".

Всего в активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.