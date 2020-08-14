Нурмагомедов заявил, что его бой против Гэтжи пройдет в Абу-Даби

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его бой с американцем Джастином Гэтжи пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Нурмагомедов заявил, что перерыв не скажется на его поединке с Гэтжи

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254.

"Состоится бой или нет, нам надо подождать 24 октября, - сказал Нурмагомедов. - Бой состоится в Абу-Даби на "Бойцовском острове".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.