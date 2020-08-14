Федерация современного пятиборья России определилась с датой проведения чемпионата страны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Отложенный из-за пандемии коронавируса чемпионат России по современному пятиборью пройдет в московском центре "Северный" с 28 августа по 6 сентября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Первоначально планировалось, что чемпионат России по современному пятиборью должен пройти вскоре после окончания Олимпиады - 2020 в Токио за две недели до московского Кубка Кремля (с 18 по 24 августа). Однако из-за пандемии Игры были перенесены на 2021 год, как и Кубок Кремля. Вопрос проведения национального первенства до последнего времени не был решен.

"Федерация современного пятиборья России сейчас уже определилась с датой проведения чемпионата страны. Он пройдет с 28 августа по 6 сентября в старом центре "Северный". В турнире планируют принять участие все сильнейшие пятиборцы страны", - сказал Моисеев.

По словам главного тренера, чемпионат России завершит соревновательный сезон 2020 года. "В сентябре мы начнем подготовку к олимпийскому сезону, запланировано два сбора в Кисловодске и один - в Новогорске", - сказал Моисеев.

Перенесенные Олимпийские игры в Токио планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.