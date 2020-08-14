Чемпион UFC Нурмагомедов признался, что думал о завершении карьеры

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов задумывался о завершении спортивной карьеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Нурмагомедов заявил, что его бой против Гэтжи пройдет в Абу-Даби

"Мысли о завершении карьеры тоже разные приходили, но у меня уже есть бой, - сказал Нурмагомедов. - Мне скоро 32 года, я уже ветеран этого спорта, больше 8 лет я в UFC. Сейчас хочу подраться, быть занятым чем-то. Тренировочный режим помогает мне отвлечься".

Спортсмен отметил, что мысли об отце могут придать ему мотивации. "Это, конечно, мне мешает, я думаю о нем, - сказал Нурмагомедов. - Может быть, эти чувства выведут меня на новый уровень, сделают меня сильнее".

Следующий поединок Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи. Бой пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.