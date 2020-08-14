Нурмагомедов рассказал об уважительных отношениях с Гэтжи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает уважительными свои отношения с американцем Джастином Гэтжи, который является его соперником по следующему бою. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в пятницу.

Нурмагомедов заявил, что его бой против Гэтжи пройдет в Абу-Даби

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие состоится в Абу-Даби.

"Я уважаю Гэтжи. Как-то он помогал мне гонять вес, выносил меня из ванной, - сказал Нурмагомедов. - Он сильный боец, стремится стать лучшим, мы выйдем в клетку и сделаем свое дело. Я не стремлюсь создавать конфликты, но были бойцы, с которыми у нас так получалось".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.