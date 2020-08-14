Футболист "Локомотива" Баринов заявил, что в 2019 году у него было предложение от "Зенита"

"У меня было предложение от "Зенита", я разговаривал с главным тренером команды Сергеем Семаком, - сказал Баринов. - Я уже договорился с "Локомотивом" о продлении контракта, и в этот день мне позвонил Семак. Я минут пять с ним разговаривал и сказал, что никуда не перейду - здесь мой дом, я остаюсь в "Локомотиве", какие бы условия там ни были, я не буду их называть. Но такое было, да".

За время выступлений за "Локомотив" Баринов принял участие в 104 матчах во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат России (2017/18), дважды стал обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19), а также завоевал Олимп - Суперкубок России (2019). За сборную России футболист дебютировал летом 2019 года, в его активе четыре матча в составе национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы - 2020.