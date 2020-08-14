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Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером весной 2021 года

Ближайшим боем россиянина будет встреча с американцем Джастином Гэтжи 24 октября
Хабиб Нурмагомедов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести весной 2021 года поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Ближайшим боем Нурмагомедова будет встреча с американцем Джастином Гэтжи 24 октября нынешнего года в Абу-Даби.

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"Это бой моей мечты и моего отца. Время идет, Сен-Пьеру в следующем году 40 лет, ему надо определиться, деремся мы или нет. Если я выиграю у Гэтжи, то в апреле можно было бы подраться с Сен-Пьером. Дэйна Уайт (глава UFC - прим. ТАСС) сказал мне, что они будут вести переговоры с Сен-Пьером".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга, всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.

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