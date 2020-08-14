Нурмагомедов заявил, что пока не собирается становиться политиком

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не собирается заниматься политической деятельностью. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Пока у меня нет таких планов [заняться политикой]. Я пока не закончился как спортсмен, хочу довести свое дело до логического завершения", - сказал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний бой спортсмен провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. В следующем поединке Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.