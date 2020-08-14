Игрок ФК "Локомотив" Баринов заявил, что мог перейти в клуб из Европы, если бы не пандемия

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов мог перейти в один из европейских клубов, если бы не ситуация с пандемией коронавируса. Об этом Баринов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. В июле 2019 года полузащитник подписал с московским клубом новый контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

"Интерес [от зарубежных клубов] есть и, если бы сейчас не было карантина, возможно я бы уже был там, в Европе, - сказал Баринов. - Я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, не афишировать этого, чтобы это меня не отвлекало, чтобы не было подобных сообщений о моем переходе. Поэтому я настойчиво говорю, чтобы это никуда не выходило".

За время выступлений за "Локомотив" Баринов принял участие в 104 матчах во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат России (2017/18), дважды стал обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19), а также завоевал Суперкубок России (2019). За сборную России футболист дебютировал летом 2019 года; в его активе четыре матча в составе национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы - 2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.