Нурмагомедов допустил возможность боя-реванша с Макгрегором

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции.

Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером весной 2021 года

Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде в титульном поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. Макгрегор в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры.

"Пусть он вернется, победит Дастина Порье, тогда мы с ним подеремся - нет проблем", - сказал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний бой спортсмен провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с Порье.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).