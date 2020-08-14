Европейская конфедерация фехтования отменила проведение конгресса в Сочи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Европейская конфедерация фехтования (EFC) приняла решение отказаться от проведения в Сочи 12 сентября ежегодного конгресса. Мероприятие планируется провести в формате онлайн-конференции, сообщил ТАСС генеральный секретарь EFC Яцек Слупский.

Первоначально планировалось, что 12 сентября в Сочи в рамках конгресса пройдут выборы президента Европейской конфедерации фехтования, которой с 2016 года руководит глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В начале июля Федерация фехтования России выдвинула Позднякова на пост президента EFC. Однако затем EFC приняла решение провести 12 сентября одинарный конгресс, а выборы руководства провести в сентябре 2021 года, когда завершится пандемия коноравируса.

"Принято решение, что делегатам конгресса не нужно приезжать 12 сентября в Сочи. Конгресс пройдет в онлайн-режиме", - сказал Слупский.

В начале августа Слупский сообщил ТАСС, что выборы нового главы EFC пройдут 11 сентября 2021 года, а Станислав Поздняков до выборного конгресса продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования.