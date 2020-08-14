Чемпион UFC Нурмагомедов открыл свою лигу смешанных единоборств

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов открыл собственную лигу, занимающуюся организацией боев по правилам смешанных единоборств. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Мы открыли свою лигу - MMA Global, - сказал Нурмагомедов. - Бои будут проходить в одном месте, как раз подходит на время пандемии. В октябре или ноябре будет первый турнир, он пройдет во Флориде".

Следующий поединок Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи. Бой пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.