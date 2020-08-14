Нурмагомедов не планирует проводить боксерский поединок с Мэйуэзером

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не планирует проводить поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в пятницу.

Мэйуэзер в 2018 году заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым по правилам бокса. Позднее российский спортсмен сообщил, что обсудил с Федерацией бокса России возможное проведение боя на стадионе "Лужники".

"Мне и сейчас предлагают бой с Мэйуэзером, несмотря на контракт с UFC. Они даже готовы оплатить все штрафные санкции, ведь с UFC придется судиться, - сказал Нурмагомедов. - Мне, конечно, было бы интересно, мы бы продали где-то не меньше 2 млн трансляций. Но у меня есть договор с UFC, и это важнее денег".

Следующий поединок Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи, он пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 24 октября на турнире UFC 254. Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения.