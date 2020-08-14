"Арсенал" объявил о переходе бывшего футболиста "Челси" Виллиана

ТАСС, 14 августа. Английский футбольный клуб "Арсенал" объявил о заключении контракта с бывшим форвардом "Челси" Виллианом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что форвард будет зарабатывать в лондонском клубе около 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Виллиану 32 года, он перешел в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи". Всего в составе команды он провел 339 матчей, забил 63 мяча и отдал 62 голевые передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, по разу обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. До этого он представлял украинский "Шахтер", с которым выиграл Кубок УЕФА, а также бразильский "Коринтианс".