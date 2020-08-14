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Фигурное катание

Валиева примет участие в контрольных прокатах основной сборной России в сентябре

Прокаты состоятся 12-13 сентября
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах в сентябре вместе с основной сборной России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Валиева будет участвовать во взрослых прокатах", - сообщил Коган.

14-летняя Валиева в нынешнем сезоне должна была выступать на юниорском международном уровне, она заявлена для участия в юниорских прокатах, которые завершатся 19 августа. Ранее Международный союз конькобежцев отменил этапы юниорского Гран-при из-за коронавируса. Прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября.

Валиева является двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золотая награда финала серии в Турине. Она является чемпионкой юниорского мирового первенства.

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