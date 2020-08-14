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Фигурное катание

Календарь Кубка России по фигурному катанию будет определен в ближайшие дни

В настоящий момент есть только проект календаря

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Календарь этапов Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет утвержден в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"В настоящий момент у нас есть только проект календаря этапов Кубка России - было много "неизвестных" по предстоящему сезону, но с решением о проведении серии Гран-при Международным союзом конькобежцев появилась определенность. Календарь согласовывается - мы должны получить официальные подтверждения о готовности регионов провести этапы в соответствии с существующим регламентом, это произойдет в ближайшие дни", - рассказал Коган.

4 августа ISU официально объявил о том, что не станет отменять серию Гран-при в предстоящем сезоне, несмотря на угрозу пандемии коронавируса. Фигуристы будут соревноваться на шести этапах, один из которых пройдет в Москве.

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