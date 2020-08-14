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КХЛ

"Торпедо-Горький" не выступит в следующем сезоне ВХЛ из-за финансовых проблем

В прошлом сезоне ВХЛ нижегородцы заняли 12-е место в своей конференции и не пробились в плей-офф

ТАСС, 14 августа. Руководство клуба "Торпедо-Горький" приняло решение сняться с чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2020/21 из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

"Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команды в ВХЛ", - говорится в сообщении.

"Торпедо-Горький" - фарм-клуб нижегородского "Торпедо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошлом сезоне ВХЛ нижегородцы заняли 12-е место в своей конференции и не пробились в плей-офф.

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