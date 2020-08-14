Баринов: Фанаты должны всегда болеть за "Локомотив", несмотря на отношение к руководству

Активные фанаты после ухода из "Локомотива" главного тренера Юрия Семина, с которым не продлили контракт, проводят на каждом домашнем матче команды акцию протеста, покидая стадион после 20-й минуты игры. На встрече команды с болельщиками 8 августа болельщики опять подвергли обструкции генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

"Они пытаются донести до нас то, что мы не заступились за тренера, не поставили подписи, еще что-то. Я на собрании пытался донести до них, готовился к этому, что мы не можем повлиять на решение руководства, это все решается наверху. Когда все это произошло, я поблагодарил тренера, Юрия Палыча. Потом столько всего увидел - наверное, никогда столько плохих слов о себе не слышал", - сказал Баринов.

"С трибун всегда слышится про руководство, они все говорят об одном, о нашем президенте (речь идет о Кикнадзе - прим. ТАСС), что он такой плохой, но еще они нас к этому приписывают. Я пытался им сказать, что вы можете говорить, писать, делать какие-то жесты, но вы должны поддерживать команду", - добавил он.

Баринов признал, что у болельщиков есть проблемы с взаимоотношением с руководством "Локомотива". "А у нас какие проблемы? Мы выходим на футбольное поле, выкладываемся и играем для них, делаем результат - мы третий год подряд попадаем в Лигу чемпионов, и мы вот это заслужили? В ответ я услышал: "Да, вы молодцы, стараетесь", тогда при чем здесь мы и руководство?" - отметил он.

"Я сказал про матч с "Зенитом" - когда был счет 2:1, нас должны были гнать вперед, потому что чувствовалось, что где-то можем додавить. Если бы была поддержка, как они нас всегда поддерживают, мы могли бы и забрать Суперкубок", - добавил Баринов.