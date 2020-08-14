Футболист "Локомотива" Баринов считает, что готов стать капитаном команды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов считает, что он готов стать капитаном команды. Об этом 23-летний игрок сказал в эфире телеканала "Россия 24".
Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. В настоящее время капитаном железнодорожников является 34-летний хорватский защитник Ведран Чорлука.
"Честно скажу, я готов [стать капитаном "Локомотива"], - сказал Баринов. - Все может быть в жизни, вдруг не сложится с переходом в Европу, и я останусь здесь, так как у меня еще четыре года контракта. Я готов к этой роли".
"Капитан команды - это в первую очередь лидер, - продолжил полузащитник "Локомотива". - Он должен быть везде - и на поле, и за его пределами решать все вопросы. Я готов к этой роли, у меня уже был такой опыт в Екатеринбурге (в сезоне-2019/20 Баринов вывел "Локомотив" на поле в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Урала" в качестве капитана - прим. ТАСС). Тренер подошел на предыгровой тренировке и сказал, что хочет попробовать сделать меня капитаном - я ответил ему, что готов".
Полузащитник отметил, что не забудет день, когда впервые вывел "Локомотив" на поле в качестве капитана. "Первое капитанство и первая победа - я отмечу этот день для себя", - добавил он.
За время выступлений за "Локомотив" Баринов принял участие в 104 матчах во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат России (2017/18), дважды стал обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19), а также завоевал Суперкубок России (2019). За сборную России футболист дебютировал летом 2019 года, в его активе четыре матча в составе национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы - 2020.