Футболист "Локомотива" Баринов считает, что готов стать капитаном команды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов считает, что он готов стать капитаном команды. Об этом 23-летний игрок сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. В настоящее время капитаном железнодорожников является 34-летний хорватский защитник Ведран Чорлука.

"Честно скажу, я готов [стать капитаном "Локомотива"], - сказал Баринов. - Все может быть в жизни, вдруг не сложится с переходом в Европу, и я останусь здесь, так как у меня еще четыре года контракта. Я готов к этой роли".