Алина Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

ТАСС, 14 августа. Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр по фигурному катанию Алина Загитова подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Фамилия 18-летней фигуристки находится в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг программы "Продюсирование и культурная политика" по направлению "Журналистика".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.