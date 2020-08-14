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Фигурное катание

Алина Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

Фамилия фигуристки находится в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг программы "Продюсирование и культурная политика" по направлению "Журналистика"
Алина Загитова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр по фигурному катанию Алина Загитова подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Фамилия 18-летней фигуристки находится в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг программы "Продюсирование и культурная политика" по направлению "Журналистика".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.

Теги
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