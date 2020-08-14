Матчи Кубка мэра Москвы по хоккею смогут посетить не более 1,6 тыс. зрителей ежедневно

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Кубка мэра Москвы по хоккею будут продавать от 1,3 тыс. до 1,6 тыс. билетов на матчи турнира ежедневно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Москвы.

Кубок мэра Москвы, являющийся традиционным предсезонным турниром для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пройдет на "ЦСКА-Арене" с 27 по 29 августа. В нем примут участие столичные ЦСКА, "Динамо" и "Спартак", а также подмосковный "Витязь". Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа разрешается увеличение количества зрителей на спортивных мероприятиях с 10% до 50% от общей вместимости арен. Однако матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги сейчас посещает до 25% болельщиков при соблюдении необходимой социальной дистанции.

"При организации турнира мы основывались на том, что говорилось в указе мэра с необходимыми пояснениями по соблюдению социальной дистанции. Доступ будет открыт только на нижние трибуны, - сказали в пресс-службе. - Учитывая посадку с социальной дистанцией, ежедневно будет продаваться от 1,3 тыс. до 1,6 тыс. билетов, то есть 25% от общего числа мест на нижних трибунах".

Вместимость "ЦСКА-Арены" составляет 12,1 тыс. человек, нижних трибун - около 6 тыс.

Кубок мэра проводится с 2008 года, ранее его матчи проходили на арене "Мегаспорт". Самым титулованным победителем турнира является "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019), на втором месте по количеству побед - ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), два раза побеждал "Спартак" (2009, 2015).