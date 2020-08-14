Состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи будет объявлен 24-25 августа

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций против команд Сербии и Венгрии будет объявлен 24-25 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Сборная России 3 сентября в Москве проведет первый в 2020 году матч в рамках группового турнира Лиги наций. Место проведения встречи команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова против сборной Сербии пока не утверждено. 6 сентября россияне в рамках этого же турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) встретятся с командой Венгрии. Игра пройдет в Будапеште на "Пушкаш-Арене".

"Состав сборной России на сентябрьские матчи планируется озвучить 24 или 25 августа. Сборная соберется в Новогорске для подготовки к играм в период с 29 по 31 августа", - сообщили в пресс-службе.

Сбор игроков национальной команды разделен на два дня в связи с тем, что игры шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги пройдут 29-30 августа.

Исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций 17 июня. Игры пройдут с 3 сентября по 18 ноября. 26 июня было опубликовано расписание матчей сборной России. Матчи с сербами пройдут 3 сентября и 18 ноября (дома и на выезде), игры с венграми - 6 сентября и 14 октября (на выезде и дома), а встречи с турками - 11 октября и 15 ноября (дома и на выезде).

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют право принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Это право получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира). В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.