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Гран-при России "Формулы-1"

Во время этапа "Формулы-1" в Сочи планируется запустить дополнительные "Ласточки"

В пятницу на "Сочи Автодроме" прошло заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению соревнований под председательством вице-губернатора Сергея Пуликовского
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© Виталий Невар/ТАСС

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября, подготовят дополнительные электропоезда "Ласточки" и автобусы на время проведения соревнований. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации края.

"Будут предусмотрены дополнительные "Ласточки" и автобусы на внутригородских маршрутах с учетом пиковых нагрузок", - говорится в сообщении.

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В пятницу на "Сочи Автодроме" прошло заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению соревнований под председательством вице-губернатора Сергея Пуликовского. В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов, руководство краевых ведомств и администрации города-курорта. На заседании было объявлено, что все организаторы, обслуживающий и спортивный персонал будут протестированы на коронавирусную инфекцию. В местах массового пребывания людей будет организовано дежурство врачебных бригад.

"Выполнено уже около 200 контрольных точек из нашего операционного плана, Краснодарский край и Сочи оказывают нам все необходимое содействие при подготовке к гонке в текущих непростых условиях. Во время Гран-при России на "Сочи-Автодроме" будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы. Очень важно, чтобы и участники, и зрители чувствовали себя в безопасности", - приводится в сообщении комментарий Титова.

Гран-при России проводится с 2014 года. Действующий контракт на проведение российского этапа рассчитан до 2025 года.

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