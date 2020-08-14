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Зимние олимпийские виды спорта

Первенство Москвы по фигурному катанию планируется провести в сентябре

Турнир запланирован на 1-4 сентября на арене "Мегаспорт"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках Москвы готовится к проведению открытого первенства столицы, турнир пройдет с 1 по 4 сентября на арене "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации, серебряный призер Олимпийских игр - 1998 в танцах на льду Олег Овсянников.

"Федерация фигурного катания на коньках Москвы пока готовится к этому старту. Подтверждение есть, главный судья работает, заявки пошли. Пока препятствий к проведению турнира не видим. Его проведение запланировано на 1-4 сентября на арене "Мегаспорт", - сообщил Овсянников.

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Зимние олимпийские виды спорта
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