Латвия не изучает вопрос о проведении ЧМ по хоккею с другой страной, кроме Белоруссии

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В столице Белоруссии по окончании президентских выборов продолжаются акции протеста, в связи с чем вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил телеканалу LTV-7, что Латвия в сложившейся политической ситуации не может проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией. В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил в интервью ТАСС, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Латвийская федерация хоккея не собирается рассматривать вариант проведения чемпионата мира 2021 года с другой страной в том случае, если этого права лишится Белоруссия. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь федерации Вистурс Козиолс.

"Такой вопрос не рассматривается, его на повестке нет", - сказал Козиолс.

"У меня с премьер-министром прямой контакт, мы с ним обсуждали этот вопрос. Он так не говорил, как написали. Он сказал, что нужно обсудить, как поступать в этой ситуации, для чего он созвал внеочередное заседание кабинета министров. Насколько нам известно, ситуация непростая, надо обсудить все аргументы и для этого нужно созвать заседание кабинета в понедельник", - добавил он.

Козиолс рассказал, что президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис встречался по этой теме с главой министерства образования и науки страны. "На встрече тоже было объявлено, что нужно продолжать консультации с IIHF, наблюдать за ситуацией, но я не думаю, что будут приниматься какие-то радикальные меры, о чем говорилось в ряде СМИ", - подчеркнул он.

"Я уже говорил, надеюсь, что мы придем к нормальному решению и не станем путать спорт с политикой. В Белоруссии есть все для хоккея, он не для политиков, а для спортсменов и болельщиков. И мы занимаемся именно хоккеем, а не политикой", - добавил Козиолс.