{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Орешкин: ФК ЦСКА разработал стратегию развития на три сезона с амбициозными целями

По словам председателя совета директоров ЦСКА, уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, а команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами РПЛ
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В столичном футбольном клубе ЦСКА разработана стратегия на три сезона, которая включает самые амбициозные цели. Об этом сообщил председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента Российской Федерации и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы. Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях - привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги", - сказал Орешкин.

На эту тему
В Химках - как дома. ЦСКА в матче открытия нового сезона РПЛ одержал победу

"Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков. На самом деле уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе. Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола", - добавил председатель совета директоров клуба.

Также Орешкин отметил, что развитие молодежной системы команды является ключевым моментом в модели развитии клуба: "Это один из ключевых элементов успеха модели развития клуба. Ведь не случайно в прошлом сезоне ЦСКА стал лидером по времени, которое провели на поле наши воспитанники. В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична, в свое время это были и Олег Корнаухов, и Сергей Семак, и Вагнер Лав, и многие другие, особняком, конечно, стоит наш капитан Игорь Акинфеев. А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы, я буду стараться сделать для этого все необходимое".

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице российского первенства, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В первом туре текущего сезона чемпионата клуб в гостях одержал победу над "Химками" (2:0), следующий матч подопечные Виктора Гончаренко в субботу сыграют дома с "Тамбовом". Орешкин стал председателем правления клуба в мае 2020 года.

Теги
Российский футболРоссияОрешкин, Максим Станиславович
Сборные по хоккею
Латвия не изучает вопрос о проведении ЧМ по хоккею с другой страной, кроме Белоруссии
По словам генсека Латвийской федерации хоккея Вистурса Козиолса, он не думает, что будут приниматься какие-то радикальные меры, о чем говорилось в ряде СМИ
Читать полностью