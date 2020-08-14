Орешкин: ФК ЦСКА разработал стратегию развития на три сезона с амбициозными целями

"Мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы. Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях - привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги", - сказал Орешкин.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В столичном футбольном клубе ЦСКА разработана стратегия на три сезона, которая включает самые амбициозные цели. Об этом сообщил председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента Российской Федерации и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков. На самом деле уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе. Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола", - добавил председатель совета директоров клуба.

Также Орешкин отметил, что развитие молодежной системы команды является ключевым моментом в модели развитии клуба: "Это один из ключевых элементов успеха модели развития клуба. Ведь не случайно в прошлом сезоне ЦСКА стал лидером по времени, которое провели на поле наши воспитанники. В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична, в свое время это были и Олег Корнаухов, и Сергей Семак, и Вагнер Лав, и многие другие, особняком, конечно, стоит наш капитан Игорь Акинфеев. А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы, я буду стараться сделать для этого все необходимое".

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице российского первенства, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В первом туре текущего сезона чемпионата клуб в гостях одержал победу над "Химками" (2:0), следующий матч подопечные Виктора Гончаренко в субботу сыграют дома с "Тамбовом". Орешкин стал председателем правления клуба в мае 2020 года.