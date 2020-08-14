"Вильярреал" и "Бетис" сообщили о случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 14 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе "Вильярреал" выявило один случай заражения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя заразившегося не сообщается, также не уточняется, является ли заболевший игроком или сотрудником клуба. Отмечается, что болезнь проходит в легкой форме, заразившийся находится на самоизоляции.

"Бетис" сообщил о двух случаях заражения, имена и должности заболевших не уточняются. Болезнь проходит бессимптомно.

Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.