{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Вильярреал" и "Бетис" сообщили о случаях заражения коронавирусом

Имена заразившихся не уточняются

ТАСС, 14 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе "Вильярреал" выявило один случай заражения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя заразившегося не сообщается, также не уточняется, является ли заболевший игроком или сотрудником клуба. Отмечается, что болезнь проходит в легкой форме, заразившийся находится на самоизоляции.

"Бетис" сообщил о двух случаях заражения, имена и должности заболевших не уточняются. Болезнь проходит бессимптомно.

Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.

Футбол в России
Глава ПФЛ: ситуация с коронавирусом не должна помешать проведению первенства
На данный момент в ПФЛ из-за коронавируса отменены шесть матчей, на карантине находятся четыре команды
Читать полностью