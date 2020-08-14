ПСЖ оштрафован на €30 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов с "Аталантой"

ТАСС, 14 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский "Пари Сен-Жермен" на €30 тыс. по итогам четвертьфинального матча Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский клуб оштрафован за то, что игроки команды поздно вышли на поле для розыгрыша мяча. Также УЕФА вынес предупреждение главному тренеру команды Томасу Тухелю по этой же причине.

Матч прошел 12 августа и завершился победой ПСЖ со счетом 2:1. Парижский клуб впервые за 25 лет вышел в полуфинал турнира, где сыграет с "Лейпцигом" (Германия) 18 августа.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.