Допуск зрителей и меры безопасности. В каких условиях пройдет Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чуть более месяца остается до старта российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", в связи с пандемией коронавируса Гран-при России пройдет в непривычном формате. ТАСС рассказывает о том, в каких условиях будет проходить этап и какие ограничения ждут болельщиков и журналистов.
Нынешний сезон "Формулы-1", как и во многих других видах спорта, проходит в непривычных для себя условиях. Пандемия коронавируса внесла изменения не только в календарь соревнований, но и в формат проведения этапов. Самое главное отличие от привычных условий - отсутствие зрителей. Любой Гран-при проходил в присутствии десятков, сотен тысяч болельщиков, сейчас же они лишены возможности воочию наблюдать за своими кумирами. Однако на этапе в Сочи ситуация должна измениться.
Руководство "Формулы-1" 10 июля подтвердило проведение Гран-при России. В релизе организаторов отмечалось, что этап в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей. Российский этап - 10-й в календаре, девять предшествующих ему Гран-при проходят без болельщиков. Данное решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа.
При проведении соревнований будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все организаторы, обслуживающий и спортивный персонал обязательно будут протестированы на коронавирус. Кроме того, в местах массового пребывания людей будет организовано дежурство врачебных бригад. Также будут предусмотрены дополнительные "Ласточки" и автобусы на внутригородских маршрутах с учетом пиковых нагрузок.
Как рассказал порталу Motorsport.com генеральный директор АНО "Росгонки" и промоутер Гран-при России Алексей Титов, на данный момент обсуждается и согласовывается совместно с Роспотребнадзором цифра в 50% от общей вместимости Олимпийского парка. Таким образом, этап смогут посетить не более 30-32 тыс. болельщиков. При этом Титов отметил, что сейчас сложно давать какие-то гарантии проведения этапа со зрителями с учетом того, что эпидемиологическая ситуация может повернуться в не самую приятную сторону, но каких-то действительно существенных рисков он пока не видит.
"Выполнено уже около 200 контрольных точек из нашего операционного плана, а Краснодарский край и город Сочи оказывают нам все необходимое содействие при подготовке к гонке в текущих непростых условиях, - сказал Титов в пятницу после завершения заседания регионального оргкомитета по подготовке к этапу. - Во время Гран-при России будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы. Очень важно, чтобы и участники, и зрители чувствовали себя в безопасности".
Концерт Земфиры
Продажа билетов на Гран-при России была приостановлена почти на три месяца и возобновлена после подтверждения проведения этапа. Стоимость билетов начинается от 3 490 рублей. В связи с ограничениями болельщикам будет отказано в привычных для Гран-при мероприятиях, таких как прогулка по пит-лейну или автограф-сессии. По словам организаторов, взамен они готовят фанатам автоспорта обширную развлекательную программу, уже известно, что во время Гран-при с концертом выступит рок-исполнительница Земфира.
Столкнуться с ограничениями и журналисты. Не будет привычных пресс-подходов в паддоке, потому что он, скорее всего, останется закрытым для сотрудников прессы. При этом Международная автомобильная федерация (FIA) на данный момент не объявляла, будут ли аккредитованы на Гран-при России представители местных СМИ. Сейчас этапы "Формулы-1" с места событий освещает ограниченное число журналистов, которые постоянно пишут о "королевских гонках".
Гран-при России "Формулы-1" пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября. В рамках этапа также состоятся гонки молодежной серии "Формула-2".