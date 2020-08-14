Допуск зрителей и меры безопасности. В каких условиях пройдет Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чуть более месяца остается до старта российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", в связи с пандемией коронавируса Гран-при России пройдет в непривычном формате. ТАСС рассказывает о том, в каких условиях будет проходить этап и какие ограничения ждут болельщиков и журналистов. Нынешний сезон "Формулы-1", как и во многих других видах спорта, проходит в непривычных для себя условиях. Пандемия коронавируса внесла изменения не только в календарь соревнований, но и в формат проведения этапов. Самое главное отличие от привычных условий - отсутствие зрителей. Любой Гран-при проходил в присутствии десятков, сотен тысяч болельщиков, сейчас же они лишены возможности воочию наблюдать за своими кумирами. Однако на этапе в Сочи ситуация должна измениться.

Руководство "Формулы-1" 10 июля подтвердило проведение Гран-при России. В релизе организаторов отмечалось, что этап в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей. Российский этап - 10-й в календаре, девять предшествующих ему Гран-при проходят без болельщиков. Данное решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа. При проведении соревнований будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все организаторы, обслуживающий и спортивный персонал обязательно будут протестированы на коронавирус. Кроме того, в местах массового пребывания людей будет организовано дежурство врачебных бригад. Также будут предусмотрены дополнительные "Ласточки" и автобусы на внутригородских маршрутах с учетом пиковых нагрузок. Как рассказал порталу Motorsport.com генеральный директор АНО "Росгонки" и промоутер Гран-при России Алексей Титов, на данный момент обсуждается и согласовывается совместно с Роспотребнадзором цифра в 50% от общей вместимости Олимпийского парка. Таким образом, этап смогут посетить не более 30-32 тыс. болельщиков. При этом Титов отметил, что сейчас сложно давать какие-то гарантии проведения этапа со зрителями с учетом того, что эпидемиологическая ситуация может повернуться в не самую приятную сторону, но каких-то действительно существенных рисков он пока не видит.