{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Посвященное Яшину граффити появилось на эскалаторном фойе "ВТБ-Арены"

Для разработки идей и макетов изображений были привлечены представители крупного динамовского фан-сообщества

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рисунок в виде граффити, посвященный обладателю Кубка Европы по футболу, олимпийскому чемпиону и пятикратному чемпиону СССР Льву Яшину, появился на эскалаторном фойе сектора D "ВТБ-Арены" в Петровском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВТБ Арены парк".

Первый матч на "ВТБ-Арене" в новом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги будет сыгран 15 августа - "Динамо" примет волгоградский "Ротор". Перед игрой были завершены работы по декорированию фойе. Для разработки идей и макетов изображений были привлечены представители крупного динамовского фан-сообщества. В результате совместного творчества была подготовлена серия рисунков, которые связаны с историей клуба и фанатского движения.

Фойе были украшены эмблемой "Лев Яшин №1", гербом Москвы, мячом, флагом и надписью "Динамо" - это мы". Также запечатлена композиция "В Петровском парке есть маяк, он светит нам всегда" с изображением маяка, это первые строки популярного стихотворения болельщиков, в котором стадион представляет собой маяк - своеобразный символ притяжения и надежды для болельщиков "Динамо".

"Результатом данной художественной работы мы очень довольны и планируем в дальнейшем привлекать динамовских болельщиков к созданию дизайн-проектов для улучшения внутреннего облика нашего уникального комплекса", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Лунтовского.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Тедеско не сможет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом" из-за плохого самочувствия
В клубе сообщили, что результат теста на коронавирус у тренера отрицательный
Читать полностью