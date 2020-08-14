Веретенников будет руководить "Рубином" вместо Слуцкого в матче РПЛ с "Уралом"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер "Рубина" Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Главным тренером "Рубина" является Леонид Слуцкий. Тренер был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) Российского футбольного союза (РФС) за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча первого тура с "Локомотивом" (0:2). Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, на один из которых условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.
"Веретенников будет исполнять обязанности Слуцкого в матче второго тура", - сообщили в пресс-службе.
При счете 1:0 в пользу гостей в игре с "Локомотивом" главный арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова.
Встреча "Рубин" - "Урал" пройдет в субботу, начало матча в 15:30 мск.