Веретенников будет руководить "Рубином" вместо Слуцкого в матче РПЛ с "Уралом"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер "Рубина" Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Главным тренером "Рубина" является Леонид Слуцкий. Тренер был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) Российского футбольного союза (РФС) за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча первого тура с "Локомотивом" (0:2). Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, на один из которых условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.