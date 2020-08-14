"Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24).

В первом туре "Сочи" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. "Химки" уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.

"Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин", "Химки" в этот же день сыграют на выезде с "Тамбовом".