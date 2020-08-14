"Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24).
В первом туре "Сочи" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. "Химки" уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.
"Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин", "Химки" в этот же день сыграют на выезде с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|8
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|12
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0