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Футбол в России

"Сочи" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24).

В первом туре "Сочи" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. "Химки" уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.

"Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин", "Химки" в этот же день сыграют на выезде с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11002-03
3Локомотив11002-03
4ЦСКА11002-03
5Динамо11002-03
6Ростов11001-03
7Уфа21013-53
8Сочи20203-32
9Ахмат10100-01
10Арсенал20112-31
11Спартак10102-21
12Химки20111-31
13Тамбов10010-10
14Рубин10010-20
15Урал10010-20
16Ротор10010-20
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