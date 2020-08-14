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Шахматные турниры

Накамура вышел вперед в финале шахматного онлайн-турнира против Карлсена

Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов

ТАСС, 14 августа. Американец Хикару Накамура обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена в первом матче финальной серии гранд-финала организованного норвежцем шахматного тура.

Американец по итогам четырех партий победил со счетом 2,5:1,5.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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