Накамура вышел вперед в финале шахматного онлайн-турнира против Карлсена

ТАСС, 14 августа. Американец Хикару Накамура обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена в первом матче финальной серии гранд-финала организованного норвежцем шахматного тура.

Американец по итогам четырех партий победил со счетом 2,5:1,5.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.